FOTOD | Elektrikatkestus sundis Nautica keskusest inimesi evakueerima

Toimetusele teadaolevalt anti kaubanduskeskuse siseraadios teada, et tegemist on eriolukorraga ja paluti inimestel viivitamatult hoonest lahkuda.

Nautica keskus oli ligemale kolmveerand tundi suletud ning inimesed hoonesse ei pääsenud. Kella 15.45 ajal avati taas kaubanduskeskuse uksed.

Sündmuskohal viibiva fotograafi sõnul on tunda elektrikaabli kärssamise lõhna.

Nautica kuulub ettevõttele Capfield, mille esindaja ütles Delfile, et probleem ei olnud otseselt seotud kaubanduskeskusega. "Oleme teada saanud, et kogu piirkonnas on häired."

Ta lisas, et inimesed evakueeriti hoonest, sest toimus elektrikatkestus, kuid tänu oma süsteemidele saadi kauplused taas toimima.

Politseist ja päästeametist öeldi Delfile, et neile ei ole sündmusest teada antud.