FOTOD | Ekre volikogu poliitiline avaldus: meie ülesanne on takistada marksistliku ideoloogia levikut

Lisaks pommuudisele, et Mart Helme asemel valitakse tuleval laupäeval parteile uus esimees, tegi volikogu ka poliitilise avalduse, milles nimetas USA-st alanud rahutusi "marksistlikuks kultuurirevolutsiooniks".

"Tegemist on ideoloogiaga, mis jutlustab vabadusest, võrdsusest,

vendlusest ja uue inimese loomise vajadusest, aga mida viiakse ellu

monumente ning hooneid rüüstates, kunsti ja kirjandusteoseid ümber

kirjutades, teisitimõtlejaid represseerides ja kõike varasemat – nii

inimesi, kultuuri kui ka ajalugu – võltsides või hävitades. Ajalugu on

näidanud, et kõik marksistlikust ideoloogiast kantud revolutsioonid on

lõppenud veresauna ning vaimse ja majandusliku laostumisega," seisis avalduses.

"Eesti kultuuri ja traditsioone väärtustava valitsuserakonnana on EKRE

ülesanne takistada marksistliku ideoloogia levikut. Me seisame vastu

rünnakutele, mille eesmärk on kustutada meie ajaloomälu ja võtta meilt

rahvuslik ühtekuuluvus. Rahvas, kel puudub ajalugu ja identiteet, on

määratud hukule. Me hakkame vastu nõudele lasta end põlvili suruda," võib lugeda valitsuspartei poliitilisest avaldusest.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed,

erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed,

ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed.

Maakonna-ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.

Volikogu koguneb Tallinnas Radisson Blue Sky hotellis.