FOTOD | EKRE volikogu: Eesti jätkamine Euroopa Nõukogus tuleb panna riigikogus hääletusele

"Venemaa delegatsiooni volituste täielik taastamine Euroopa Nõukogus (EN)

on otsus, millele Eesti ei peaks reageerima kõigest sümboolse näpuvibutamisega," seisab volikogu avalduses.

"Leiame, et Eesti peaks peatama oma osaluse organisatsioonis, mis on kaotanud oma moraalse autoriteedi. Euroopa Nõukogus jätkamine või mittejätkamine ei peaks jääma üksnes Eesti valitsuse otsustada, vaid saama riigikogu saadikute mandaadi. EN-is jätkamise plaanivad parlamendis hääletusele panna ka Läti konservatiivid."

Taustaks olgu märgitud, et Venemaa hääleõiguse taastas Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA). See on üks Euroopa Nõukogu kahest peamisest organist.

Neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil sõnas peaminister Jüri Ratas, et valitsus ei toeta seda, et Eesti ENPAst lahkuks. "ENPAst õiguslikult lahkuda ei ole võimalik, kuid Eesti liikmed võivad protestiks otsustada sealses töös mitte osaleda," ütles omakorda välisminister Urmas Reinsalu.