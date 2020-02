FOTOD | EKRE volikogu avaldus: apteegireform toob kaasa massilise seadusele allumatuse

Kui apteegireform praegusel kujul käivitub, jäävad hulgimüügifirmad JOKK-skeeme ja variisikuid kasutades endiselt turgu kontrollima, samas on sulgemisohus enam kui sada apteeki üle Eesti, eelkõige maapiirkondades. Sellega väheneks nii ravimite kättesaadavus kui ka konkurents jae- ja hulgiturul. Radikaalne muudatus, mille vastuvõtmist põhjendati sooviga langetada ravimite hinda ning parandada teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust, ei too rakendumisel lähemale ühtegi neist

eesmärkidest. Pigem on oht, et juhtub vastupidine.

Peale selle on turuliidrid andnud teada kavatsusest esitada Eesti riigile üüratud kahjunõudeid. Kui kohus kahjunõuded rahuldab, tähendab see, et riigil jääb vähem raha näiteks tervishoiu, ravikindlustuse, sotsiaalhoolekande või pensionitõusu jaoks.

Näeme ka ohtu, et olukorras, kus sajad apteegid kaotavad tegevusloa, keelduvad nad kõigest hoolimata lõpetamast oma äritegevust ning riigis on oodata massilist seadusele allumatust, mille lahendamine nõuab kas jõu kasutamist või lõputuid kohtuvaidlusi.

On ilmselge, et aprillis jõustuma pidav apteegireform tekitaks Eestis enneolematut segadust ravimikaubanduses ja tooks kaasa suurt kahju. Reformi senisel kujul läbisurumine tuleks inimeste tervise ja heaolu arvelt. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu kutsub kõiki Riigikogu

fraktsioone üles riigimehelikkusele ning toetama seadusemuudatusi, mis hoiaksid ära apteekide massilise sulgemise ja tagaksid ravimite kättesaadavuse ning konkurentsi suurendamise.

EKRE ja Keskerakonna saadikud on esitanud apteegireformi eelnõule parandusettepanekud, millega muudetaks kehtetuks piirangud apteegi omandistruktuurile ning apteegid saaksid õiguse osta ravimeid ka mujalt, st mitte ainult Eesti hulgifirmadelt, vaid ka otse tootjalt või välismaiselt hulgimüüjalt. Samuti laiendaks EKRE ravimimüügi õigust haiglatele ja perearstikeskustele. Nõnda saaksid maakonnahaiglad, kus on ööpäev läbi avatud erakorralise meditsiini osakond, õiguse avada valveapteegi, mis tagaks ravimite kättesaadavuse kogu elanikkonnale ööpäevaringselt.

Nende muudatuste jõustamisel saame apteegireformi, mis vähendab ravimihulgimüüjate haaret, parandab ravimite kättesaadavust ja mõjub kokkuvõttes positiivselt rahvatervise tagamisele.

Apteegireform peab teenima rahva huve!"

EKRE volikogu

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed. Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.