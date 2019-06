FOTOD | EKRE kongressi poliitiline avaldus: sõlmime ühiskondliku kokkuleppe immigratsiooni pidurdamiseks ja Eesti rahvuskodu hoidmiseks

Lisaks ajutisele tööjõule saabuvad siia Ukrainast ja Venemaalt immigrandid, kes saavad Eestis kohe elamisloa ning tegelik immigrantide hulk võib olla ametlikust arvust märkimisväärselt suurem, seda ka põhjusel, et Eesti lõunapiiril ja sadamates puudub piirikontroll. Hinnanguliselt võib Eestis olla üle 10 000 illegaalse töötaja. Peale selle on välistudengite hulgas sadu inimesi, kes ei ole tulnud Eestisse mitte teadmisi omandama, vaid kasutavad siinseid kõrgkoole Schengeni viisa hankimiseks.

Leiame, et Eesti vajab ühiskondlikku kokkulepet, mille kohaselt ei tohi riik anda järele survele lahendada majanduslikke probleeme odava tööjõu impordiga. Odava võõrtööjõu kasutamine pidurdab palgakasvu ja innovatsiooni majanduses, paneb riigi madala palga lõksu ning suurendab

meie inimeste väljarännet. Samuti piirab see Eestist välja rännanud inimeste tagasituleku võimalusi.

Ka Nõukogude okupatsiooni ajal toimus Eestisse tööränne. Eestisse jäi pidama küll vaid iga seitsmes sisserännanu, aga aastakümnete jooksul viis see tohutu, Euroopa mõistes pretsedenditu ulatusega immigratsioonini – ligi 30% Eesti elanikkonnast on võõrpäritolu.

Stabiilsemad on alati olnud need ühiskonnad, kus elavad koos sarnase ajaloo, usu, rahvuse või muu taustaga inimesed. Eesti ei saa endale lubada, et kümne aastaga saabub riiki juurde Tartu linna jagu võõrpäritolu inimesi. Ärme unusta, et riik ei ole suutnud siiani lahendada okupatsiooniajast pärandiks saadud lõimumisprobleeme.

EKRE kongress kutsub kogu Eesti ühiskonda üles kaitsma meie põlisrahva omariiklust ja otsima tööjõuprobleemidele alternatiivseid lahendusi. Ootame nii valitsuselt kui ka teistelt riiklikelt institutsioonidelt samme, mis aitaksid pidurdada kasvavat immigratsiooni ning soodustaksid tagasirännet ja kõrgtehnoloogilist innovatsiooni. Muuhulgas ootame valitsuselt avaldust Eesti lahkumise kohta immigratsioonile rohelist tuld näitavast ÜRO rändeleppest.

Eesti peab jääma eestlaste rahvuskoduks ega tohi muutuda sisserändajatest üle ujutatud geograafiliseks mõisteks!"

Mart Helme valiti seitsmendat korda järjest EKRE esimeheks

EKRE tänasel kongressil valiti erakonna juhiks tagasi senine esimees Mart Helme. Aseesimeesteks valiti tagasi Martin Helme, Jaak Madisson ja Henn Põlluaas.

Helme ütles kongressil peetud kõnes, et EKRE on kõige kiiremini kasvava liikmeskonnaga erakond.

Loe veel

“Me oleme kindlustanud endale stabiilse 18-20 protsendise toetuse, meil on esindused pooltes kohalikes omavalitsustes, meie riigikogu fraktsioon on kasvanud seitsmelt liikmelt üheksateistkümne peale, meil on oma saadik europarlamendis ja me oleme valitsuses, kus meile kuulub kolmandik ministrikohtadest,” ütles Helme.

"Me kõnnime vastutuult, aga me kõnnime ülesmäge. Tulevik on meie päralt," lisas Helme.