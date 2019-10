FOTOD | EKRE juhatus ei suutnud täna veel otsustada, kes saab Kert Kingo asemel ministriks. Kandidaate leiti hoopis juurde

Delfi allikate sõnutsi oli tänase hommiku seisuga valikus kaks naist ja üks mees. Nad kuuluvad parteisse, aga mitte riigikokku. Kõigi puhul on plusse ja miinuseid, ent nagu ka parteilased on viidanud - taktikepp on Helmede käes ja oleneb, keda toetavad Mart ja Martin.

Võimalike kandidaatide üle arutles juhatus riigikogu fraktsiooni ruumides. Ametlik algusaeg oli koosolekul kell 17, ent see veidi viibis, kuna Mart ja Martin Helme hilinesid teiste kohustuste tõttu. Nad saabusid kell 17.15.

Martin Helme rääkis, et nende pink on pikk ning kandidaadid olemas. Mart Helme sõnas, et kandidaate võib olla isegi rohkem kui kolm. "Need on inimesed, kes peavad tõestama, et meedia hambad neid ei murra." Kui TV3 ajakirjanik talt uuris, kas kandidaate ei peaks valima ikka pädevuse põhjal, lõõpis Helme, et kes siis poliitikas ikka pädev on. Ta tõi ka välja, et kandidaate täna kohal pole, seega võib järeldada, et juhatusse nad ei kuulu.

Küsimust arutatakse edasi laupäeval

Koosolek kestis umbes kolm tundi. Selle järel ütles Mart Helme, et midagi ei otsustatud. Kandidaate oli esiti kolm, kinnitas ta, kuid ütles, et nüüd on neid tõesti rohkem. Enamik neist on EKRE liikmed.

Laupäeval koguneb EKRE volikogu ja Helme kinnitusel arutatakse siis küsimust edasi. Vekslit selles osas, kas siis ametlik ministrikandidaat selgub, ta ei andnud. "Aga sellega venitada ei taha," märkis ta.

Kingo teatas tagasiastumisest eile. Ta oli vahele jäänud mitmete valedega, mis olid seotud tema endise nõuniku Viive Aasma ning teda asendama pidanud Jakko Väliga.

Hüvitist ta ei saa, kuna asub nüüd tööle rahvasaadikuna riigikogus.