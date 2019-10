FOTOD | EKRE juhatus arutab, kes võiks Kingo asemel ministriks saada. Mart Helme: kandidaate võib olla isegi rohkem kui kolm

Delfi allikate sõnutsi oli tänase hommiku seisuga valikus kaks naist ja üks mees. Nad kuuluvad parteisse, aga mitte riigikokku. Kõigi puhul on plusse ja miinuseid, ent nagu ka parteilased on viidanud - taktikepp on Helmede käes ja oleneb, keda toetavad Mart ja Martin.

Ka pärast tänast valitsuse pressikonverentsi kinnitas Mart Helme mitmele meediaväljaandele, et kandidaate on kolm. Ta märkis Õhtulehele, et nende avalikustamisega läheb veel aega. "Issanda veskid jahvatavad aeglaselt. Küll me jõuame," muheles ta.

Mart Helme lõõpimisi: kes poliitikas ikka pädev on

Võimalike kandidaatide üle arutleb juhatus riigikogu fraktsiooni ruumides. Ametlik algusaeg oli koosolekul kell 17, ent see veidi viibis, kuna Mart ja Martin Helme hilinesid teiste kohustuste paiku. Nad saabusid kell 17.15. Martin Helme rääkis, et nende pink on pikk ning kandidaadid olemas.

Mart Helme sõnas, et kandidaate võib olla isegi rohkem kui kolm. "Need on inimesed, kes peavad tõestama, et meedia hambad neid ei murra." Kui TV3 ajakirjanik talt uuris, kas kandidaate ei peaks valima ikka pädevuse põhjal, lõõpis Helme, et kes siis poliitikas ikka pädev on.

Koosolek kestab ilmselt paar tundi, viitas kohapeal viibiv Delfi reporter sellele, mis koridoris arutletakse.

Kingo teatas tagasiastumisest eile. Ta oli vahele jäänud mitmete valedega, mis olid seotud tema endise nõuniku Viive Aasma ning teda asendama pidanud Jakko Väliga.

Hüvitist ta ei saa, kuna asub nüüd tööle rahvasaadikuna riigikogus.