FOTOD | EKA riputas õppehoonele loosungi "suvariik"

Sõnumiga toetatakse ülikoolide palgatõusu nõuet ja teadusleppe täitmist valitsuse poolt.

"Suvariik" juhib tähelepanu valitsuse hoiakule teadusrahastuse suhtes, mis paneb keerulisse olukorda kõik Eesti ülikoolid, selgitas aktsiooni EKA kommunikatsioonijuht Anna Lindpere.

EKA teadusprorektor Epp Lankotsi sõnul tasuks süvariigi asemel tunda muret ja töötada selle nimel, et me ei oleks üks suvaline riik. “Täna on olukord, kus tehakse leppeid, aga tegelikult on nendest suva. Ühiskondlike või parteiüleste lepete sõlmimine Eestis tuleviku teemadel ei saa olla suvaline ettevõtmine,” lisas ta.

Eelmisel nädalal selgus, et riigieelarve ei näe teaduse rahastamiseks ette lubatud üht protsenti SKP-st. Lisarahastuse ärajäämise tõttu toimub täna kell 12 Toompeal akadeemiliste töötajate hoiatusstreik.