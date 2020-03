FOTOD | Eestlaste organiseeritud lend jõudis Malagast Tallinnasse. Reisi korraldaja: inimesed hakkasid Hispaanias juba paanikasse minema

Kuna mitmed riigid sulgevad järjest piire ja lennuvõimalused aina vähenevad, ei jäänud Malagas viibivatel eestlastel muud üle, kui endale reis koju ise organiseerida. Täna õhtul maanduski Tallinnas lennufirma Nordica ja lennuoperaatori Xfly koostöös erilend.

Reisikorraldust vedas eest Jaago-Päärn Talpas. "Inimesed hakkasid paanikasse minema, sest Hispaanias on kehtestatud ulatuslik liikumiskeeld, politsei käib ja kontrollib. Endalgi tuli mõte, et on oht pikaks ajaks kinni jääda. Kuigi esialgu räägitakse kahest nädalast, võib see olukord kesta mitu kuud," rääkis ta.

Talpase tutvusringkonnas oli veel inimesi, kes tahtsid koju saada. Välisministeeriumist nad abi ei saanud: "Välisministeeriumi prioriteet oli Poola konvoi ja meil tuli end ise aidata," ütles ta.

Talpas võttis pühapäeval Nordicaga ühendust, kust sai 15 minutiga vastuse. "Nad olid valmis tulema juba järgmisel päeval, lubasid reisijate nimesid viimase hetkeni muuta jne. Mõned teised lennufirmad saatsid pakkumise alles täna," rääkis Talpas. Talpas sai lennuki täis, maksis esialgu lennu kinni oma taskust ja hiljem jaotati reisijate vahel ära.

Jutt liikus ja peagi võttis Talpasega ühendust ka Hispaania saatkond, kes saatis lennu otsijad tema juurde. "Siis läks päris hullumajaks, kogu Hispaania eestlased, kes olid erinevatesse paikadesse kinni jäänud, hakkasid mulle helistama," rääkis ta.

Lõpuks jõudsid tänasele lennule 87 täiskasvanut ja mitu beebit. Lisaks olid pardal koerad, papagoi ja hamster.

Talpas nentis, et Malagasse jäi veel palju inimesi maha, kes lennule ei mahtunud. Nende seas vanainimesi ja väikelastega peresid.