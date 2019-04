FOTOD | Eestisse saabusid Ühendkuningriigi maaväe ründekopterid Apache

Eestisse saabunud üksus on osa Ühendkuningriigi maaväe õhukorpuse 663. eskadrillist, mille kodubaasiks on Wattisham. Apache kopterite piloodid hakkavad koostööd tegema nii siin paiknevate Wildcat helikopteri meeskondadega kui ka Eesti ja liitlaste kaitseväelastega ning osalevad õppusel Kevadtorm.

„Teenistus Eestis annab meie eskadrillile suurepärase võimaluse end proovile panna ja testida kuidas me saame koostööd teha nii meie NATO liitlastega kui ka Wildcat helikopteritega,“ ütles 663. eskadrilli ülem major Dave Lambert ja lisas, et kogu üksus on end siinseks teenistuseks ja koostööks ette valmistanud.

Helikopterite peamine ülesanne Eestis paiknedes on toetada ja tugevdada Tapal teenivat liitlaste lahingugruppi, mida juhib Ühendkuningriik ja mille põhituumiku moodustavad hetkel kaitseväelased kuninga husaaride rügemendist. Lisaks tehakse tihedat koostööd Eesti kaitseväelastega ning osaletakse suurõppusel Kevadtorm. Nii eelmisel nädavahetusel saabunud mitmeotstarbeline Wildcat kui ka ründekopter Apache tagavad Kevadtormil õhutuletoetuse maaväe üksustele.

Eestisse saabunud kopterite meeskonnad alustavad peagi pärast saabumist tutvumis- ja treeninglendudega Eesti õhuruumis, sealhulgas ka Tallinna piirkonnas ning aeg-ajalt pimedal ajal. Need lennud on pilootide jaoks äärmiselt vajalikud, et tutvuda Eesti õhuruumi ja maastikuga ning liitlaste piloodid teevad omalt poolt kõik, et inimeste igapäevaelu võimalikult vähe segada.