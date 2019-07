FOTOD | Eestisse saabus Dannebrogi 800. aastapäeva puhul Taani lipu värvides hävitaja

Ülehomme Ämaris toimuval Eesti õhuväe 100. aastapäevale pühendatud õhuetendusel tähistatakse erilise Taani osalejaga ka Dannebrogi 800. aastapäeva.

Eesti õhuväe 100. aastapäeva ning Dannebrogi 800. aastapäeva tähistamiseks osaleb Taani Kuninglik Õhuvägi sel nädalavahetusel Ämaris peetaval õhuetendusel spetsiaalse F-16 hävituslennukiga E-191, mille Taani lipu värvides kujunduse on loonud Mads Bangsø. E-191 on esimene Taani F-16, millele on tehtud kogu lennukit kattev värviline kujundus.

Tavaliselt kaetakse eridisainiga ainult lennuki sabaosa.

"Lendava Dannebrogi" projekt algas aasta tagasi, kui Taani Kuninglik Õhuvägi otsustas sellega osaleda Taani lipu 800. aastapäeva tähistamisel. Disainiprotsessi hoiti salajas, et esitleda lennukit üllatusena lipupäeva pidustuste ajal. Taani lipu päeval 15. juunil lendas E-191 madalal kõrgusel üle Taani, näidates oma disaini esmakordselt avalikkusele.

Juba sada aastat tagasi alanud Taani ja Eesti julgeolekualane koostöö tõhustus 1990. aastate alguses tihedate sidemete kaudu mõlema maa kaitsejõudude vahel. Tänapäeval annab Taani kaitsevägi oma panuse Balti õhuruumi turvamisse ning osaleb NATO lahingugrupi rotatsioonides Eestis.

Seetõttu on Taani Kuninglikul Õhuväel eriline au osaleda oma värvides lennukiga E-191 Eesti õhuväe 100. aastapäeval ja lennata samas taevas, kust legendi järgi ilmus Dannebrog 800 aastat tagasi.