FOTOD | Eesti sõdurite esimene nädal Malis on kulgenud töiselt sisse elades, olukord on kohapeal rahulik

Eesti sõdurite esimene nädal Malis möödus töiselt - eelmine kontingent andis järgmistele üle ülesandeid, vastutusi ja varustust.

Üleandmine käib peamiselt kahte liini mööda. Patrullis käivatele jalaväelastele on tehtud tutvustuspatrulle, näidatud marsruute, tutvustatud kohalikke olusid ja baase. Sõdurid, kelle põhiülesanded on kiirreageerimisüksuses ja postiteenistuses, on üle võtnud varustust, nagu tehnika ja sidevahendid. Samamoodi on neid kohaliku teenistuse eluoluga kurssi viidud, muuhulgas ka näiteks näidatud, kust saab puhast joogivett, kus pesta pesu ja kuhu viia oma prügi. Lisaks on väga oluline roll aklimatiseerumisel, mida sõdurid nüüd pooleteise nädala jooksul teha on saanud. Vana üksus on uutele sõduritele pidanud ka loenguid ja jaganud oma kogemusi, mida nad oma teenistuse põhjal peavad tähtsaks ära märkida.

Olukord on rahulik

Kuigi enne Malisse minekut tuli uuel kontingendil olla Tapal omakeskis kaks nädalat isolatsioonis, siis kohapeal ei ole koroonaviiruse tõttu rangemaid meetmeid kui kodumaal. Ikka tuleb kanda maski, hoida hügieeni ja jälgida tervist, mõned kohad on kinni, mõned avatud.

Pooleteise nädala jooksul, mis uued sõdurid on Malis veetnud, on olukord olnud väga rahulik. Vana grupp peaks jõudma kodumaale tagasi enne jõule, uus kontingent jääb Gao linna lähistel asuvasse prantslaste sõjaväebaasi teenistusse 2021. aasta aprillini.