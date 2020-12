FOTOD | Eesti sõdurid Malis pakuvad kohalikele lastele palju põnevust

Rahvuslik toetuselement BKN-08 NSE üks iganädalastest ülesannetest on kogu kontingendile joogivee toomine. Kraanist tulev vesi joomiseks ei kõlba ja nii nad toovadki nädalas korra 80 kasti joogivett. Kuna hetkel ei ole kõige kuumem periood, siis vee tarbimine on väiksem.

Samuti hoolitsevad nad selle eest, et nädalas kaks korda saaks must pesu pesumajja viidud. Selleks on ette nähtud teatud kellaajad, mil peab musta pesu üle andma. Tagasi saab puhta pesu mõni tund hiljem.

BKN-08 Estpla jalaväerühma teenistusülesanne on osaleda baasivalves. Vahiposte on mitmeid ja üks neist on pääsla. Iga sisenev auto kontrollitakse korralikult. Nii seest kui väljast.

Samuti täiendavad jalaväelased pidevalt oma oskusi. Näiteks lasketiirus, kus sooritati erinevaid laskeharjutusi erinevatele relvadele. Laskmisi tulid vaatama ka kohalikud lapsed, kelle uudishimul pole piire.

Eesti üksus paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eestlased elavad ja teenivad samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased. Operatsioonil Barkhane Eesti üksuse ülesanneteks patrullimine oma vastutusalas, baasikaitse ning kiirreageerimisüksuse mehitamine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.