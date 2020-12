FOTOD | Eesti mereväe uued kaatrid pääsesid merele

Saaremaa laevaehitajad andsid täna piduliku ristimistseremoonia käigus Eesti Mereväele üle kaks maailmatasemel väekaitsekaatrit, mille peamine ülesanne on tagada väekaitse nii merel kui sadamates. Taasiseseisvunud Eesti Mereväe jaoks on tegemist esimeste laevadega, mis on ehitatud Eestis ning ehitatud spetsiaalset neile.