FOTOD | Eesti kaitseväelastele anti üle Prantsusmaa missioonimedalid

Medalid andsid kaitseväelastele üle Prantsusmaa kaitseatašee kolonelleitnant Frank Piffer ja hetkel Ämaris Balti riikide õhuturvet tagava Prantsusmaa kontingendi ülem kolonelleitnant Mathieu Courtaban.

"See medalitseremoonia on Prantsuse riigi austusavaldus nendele vapratele Eesti sõduritele, kes teenisid 2019. ja 2020. aastal mitme kuu vältel Malis. Eestlaste roll on koostöös Prantsusmaa ja teiste liitlastega aidata Malit ja tervikuna Saheli piirkonna riike, kes seisavad silmitsi terrorirühmituste rünnakutega. Selle piirkonna tugeval destabiliseerumisel oleks tagajärjed kogu Euroopale. Seistes solidaarselt selle piirkonna riikidega, tagame pikaajalises perspektiivis ühiselt Euroopa turvalisuse," ütles Prantsusmaa suursaadik Eestis Éric Lamouroux.

Medalid saanud Eesti kontingendi vanem kapten Raido Jõgi ütles, et tänu prantslaste sõbralikkusele saadi missioonil omavahel väga hästi läbi ning koostöö saavutamine oli seetõttu äärmiselt lihtne. "Me ei tundnud ennast kuidagi eraldatuna, vaid vastupidi, saime väga kiiresti osaks Prantsuse pataljonist, kelle alluvuses me teenisime. Prantslaste tunnustus on suur au ja usun, et see medal jääb kõikidele kontingendi liikmetele meenutama neid häid sõpru, keda me operatsioonil Malis kohtasime," ütles kapten Jõgi.

Eesti kaitseväelased teenivad operatsioonil Barkhane Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas alates 2018. aastast. Lisaks jalgsi ja soomustatud patrullides osalemisele Gaos ja selle lähiümbruses on Eesti kaitseväelaste ülesanneteks Malis mehitada baasi pääslaid ja vaatlusposte ning täita kiirreageerimisüksuse ülesandeid.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas mille eesmärgiks on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopasuunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust. Eesti üksuste rotatsioonid Malis kestavad neli kuud.