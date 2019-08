FOTOD | Eesti ja Ameerika Ühendriikide Marylandi osariik allkirjastasid koostöölepingu

„Meil on olnud Marylandi osariigiga pikk koostöö julgeoleku ja kaitsevaldkonnas ning meie huvi on kindlasti USAga igakülgselt koostööd jätkata, seda ka osariikide tasandil,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Kuigi Eesti ja Marylandi osariigi tihe suhtlus sai alguse 1990. aastate alguses sõjalisest koostööst, siis on see aastate jooksul laienenud paljudesse valdkondadesse, näiteks haridus, küberruum, noortevahetused ja tervishoid.

„Võib julgelt öelda, et Eestil on USA Marylandi osariigiga erisuhe, mis hõlmab nii praktilist kui sümboolset. Suur osa sellest koostööst toimub kodaniku-tasandil ja vabatahtlike toel. Alla kirjutatud uuendatud koostöömemorandum saadab aga selge sõnumi: Eesti-Marylandi koostöö on oluline ka poliitiliselt – nii meile kui osariigile,“ sõnas Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Jonatan Vseviov.

Koostöö Marylandiga aitab Eestit USAs tutvustada, muuhulgas on tihedad sidemed Marylandi osariigiga aidanud kaasa sellele, et Maryland on huvitatud Eesti e-lahenduste kogemustest õppimisest ning võimalusel nende kasutamisest. Maryland on ka Eesti firmadele hea sisenemisplatvorm USA turule.