FOTOD | Eesti 200 tähistab esimest sünnipäeva mõttekoja ja tordisöömisega

Mõttekojale tulid osalema nii erakonna liikmed, kui ka inimesed väljastpoolt. Üritus algas kella 17 paiku. Pärast paaritunnist mõttetööd hakatakse sünnipäeva tähistama tordiga.

"Valitsus on kahetsusväärselt olnud oma tegutsemise algusest peale halvatud, kuid uusi poliitikate suundi pole tulnud ka riigikogust. Kuigi kliimaneutraalsus on sõnades vähemalt eesmärgiks seatud, siis konkreetset plaani ei ole seni keegi lauale pannud," selgitas erakonna esimees Kristina Kallas. "Tundub, et nii nagu paljude muude teemadega, on vaja ka rohelise Eesti plaani luua kodanikualgatuse korras," lisas Kallas.

Ametlikult sai kodanikualgatusest erakond mullu 3. novembril. Märke partei loomisest oli juba varem - Eesti 200 sai alguse poliitilisest liikumisest, mille manifest ilmus esmakordselt Postimehes mullu mai hakul.