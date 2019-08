FOTOD | Eesti 200 noored korraldasid pensionireformi vastase meeleavalduse

"Pensionisüsteemi lõhkumine on ühiskonnas tekitanud suurt ja emotsionaalset vastukaja. Pensionisüsteem sellisena nagu me seda täna teame on ajalukku minemas. Eesti noored jätkavad küll tänastele pensionäridele pensionide maksmist, kuid ise tulevikus enam pensioni ei saa, kui nad just ei jätka kogumist; riigieelarvest hakkavad nad äärmisel juhul saama toimetulekutoetust," kirjutasid Eesti 200 noored oma pöördumises.

"Aus oleks pensionisüsteemi lõhkumise otsuse juures inimestele öelda, et me lõpetame ära solidaarse individuaalse kogumise kohustuse ja samamoodi ka solidaarse ühiskassast makstava pensioni."