FOTOD | Edgar Savisaare protsess jätkus peale pikka pausi ilma Savisaareta

Kuigi Savisaar ise enam kohtu all ei ole, jätkub kohtupidamine kõigi teiste kohtualuste üle.

Kohtusse tulid Alexander Kofkin, Hillar Teder ja Keskerakonna esindaja Jaanus Karilaid, samuti suurem hulk advokaate. Istungil leiti, et edasi saab minna alles siis, kui riigikogu on Kalev Kallolt saadikupuutumatuse ära võtnud.

Prokurör Taavi Pern ütles, et prokuratuur tegi eelmisel nädalal õiguskantsleri büroole vastava avalduse ja sealt öeldi neile, et ilmselt õnnestub saadikupuutumatuse äravõtmine kuu ajal jooksul ära teha, mistõttu on võimalik juunis istungitega jätkata.

Üks süüdistatavaid on Kalev Kallo, kes valiti märtsis riigikogusse.

Järgmise istungi ajaks määrati 17. juuni.