FOTOD | E-residentsus saab viieaastaseks! Õnnitlejate seas oli ka president Kersti Kaljualaid

E-residentsuse programmi tegevjuhi Ott Vatteri sõnul kasvab Eesti sõprade ring üle kogu maailma suure kiirusega ja selleks annavad olulise panuse paljud Eesti esindajad nii diplomaatide, ettevõtjate, ametnike kui e-residentide näol.

"Igal nädalal saab e-residendi digi-ID mitusada soovijat. Otsustasime korraldada üritusteseeria, mis aitab kokku tuua Eesti sõbrad ja toetajaid üle kogu maailma. Tahame neile öelda tänusõnad usalduse, toetuse ja panuse eest, mille nad Eesti majandusse ning mainekujundusse on andnud," ütles Vatter.

Tulu Eesti majandusele üle 31 miljoni euro

Alates e-residentsuse programmi käivitamisest 1. detsembril 2014, mil Suurbritannia ajakirjanik Edward Lucas sai esimese e-residendina digi-ID kaarti, on programmiga liitunud üle 62 000 e-residendi. Nad on loonud üle 10 100 ettevõtte, milles töötab ligi 1700 inimest. Lisaks kaudsele majanduslikule tulule, mis tuleneb muuhulgas e-residente teenindavate Eesti ettevõtete kasvust ja investeeringutest ning Eestile loodud positiivsest mainest, on programm viie tegutsemisaasta jooksul toonud Eesti majandusele otsest tulu üle 31 miljoni euro.

Aktiivsete ehk Eestisse makse tasuvate e-residentide ettevõtete arv on võrreldes möödunud aasta sama ajaga kasvanud 58 protsenti.