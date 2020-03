FOTOD | Delfi "Tõe ja õiguse" filmimaagia taha piilunud lugu võitis pressipreemia, Eesti Ekspress võitis uudise ja olemusloo preemia

Portreefoto nominendid olid Dmitri Kotjuh Järva Teatajast fotoga „Esimene naiskapten raudteelaevas“, Krõõt Tarkmeel ajakirjast Anne&Stiil fotoga „Silvia Ilves noorima pojaga“ ja Robin Roots Õhtulehest fotoga „Töö või lõbu?“. Võitja on Dmitri Kotjuh.

Spordifoto nominendid olid Maanus Masing Saarte Häälest fotoga „Võitlus palli pärast“, Sander Ilvest Postimehest fotodega „Lohesurfar tormisel merel“ ja „Ott Tänak ja Martin Järveoja Türgi ralli esimesel päeval 38 km pikkusel Cetibei kiiruskatsel“. Võitja on Sander Ilvest fotoga „Lohesurfar tormisel merel“.

Nominendid uudisfoto kategoorias olid Robin Rootsi foto Õhtulehes „Kes valvab politseijuhi seljatagust?“, Eesti Päevalehe ja Delfi fotograafi Rauno Volmari foto „Tõe hetk“, mis räägib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimispeost pubis Pööbel ja Tairo Lutteri foto Postimehes „Rahvusspordiala lootused osutusid pätipoisteks“. Võitja on Tairo Lutter, kelle foto pälvis ühtlasi ka aasta pressifoto auhinna.

Eesti Pressifotograafide Liidu väljaantava videoauhinna nominendid olid Delfi TV video: “Emmed trimmi: kuidas ilukliinikud jahivad värskeid emasid”, mille autorid on Piia Osula, Kadri Nikopensius, Joonatan Allandi, Georg Madis Puhm, Postimehe video “Hongkonglased olid valmis surema, meie mitte”, mille autorid on Erik Tikan ja Sander Punamäe ning Delfi video ” Mirkko Moisari 10 raundi: lugu sellest, kuidas poksiringis vankumatuna püsida”, mille autoriks on Jaanus Lensment. Võitja on Postimehe video “Hongkonglased olid valmis surema, meie mitte”.