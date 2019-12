FOTOD | Briti peaminister Boris Johnson maandus Tallinna lennujaamas

Peaminister Boris Johnson külastab täna Tapa kaitseväelinnakut, kus teenivad ka Briti sõdurid. Delfi kirjutas juba neljapäeval, et Johnson külastab täna Eestit.

Johnsoni kutsus Eestisse peaminister Jüri Ratas pärast tooride valimisvõitu. „Ma juba esitasin ka esialgse palve Boris Johnsonile tulla Eestisse. See toimus täna öösel, vahetasin temaga SMS-i ja ütlesin, et ta on alati oodatud oma sõdureid külastama,“ ütles Ratas eelmisel nädalal Delfile.

Boris Johnsonil seisavad lähiajal ees kiired ja rasked Brexiti-läbirääkimised Euroopa Liidu juhtidega.

Ratas ja Johnson kohtusid viimati tänavu augustis Londonis, kui Johnson oli alles teist nädalat peaministri-ametis.