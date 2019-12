FOTOD | Briti peaminister Boris Johnson jõudis Tapale

Tapa kaitseväelinnakus käisid tund aega tagasi viimased ettevalmistused Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni võõrustamiseks. Johnson jõudis veerand üks Tallinna lennujaama, kust algas sõit Tapale.

Üks briti sõdur märkis, et kohtub Johnsoniga esimest korda ning on tema tuleku suhtes elevil. Eelnevalt on ta kokku puutunud briti valitsusjuhtidest David Cameroniga.

Kuna sõduril on kodumaal perekond kahe poja ja naisega, on tema silmis tore, et Johnson tänase visiidi raames oma kohaloleku ja sõnadega sõdureid nende vaeva ja ohverduste eest plaanib tänada.

Rühm oktoobrist järgmise märtsini teenivaid britte kohtuvad samuti Johnsoniga esimest korda. Üks neist ütles: "Johnsoni külaskäik paneb teda tundma hinnatuna ja näitab, et tema teenistust väärtustatakse." Sõdurid ütlesid ajakirjanikele, et nad võivad küll enda poliitilisi vaateid avaldada, aga ei kipu tänase päeva kontekstis seda tegema. Seega ei soovinud keegi Brexiti teemal mõtteid jagada.

Tapal rivistati kell üks sõdureid üles. Lisaks Eesti väljaannetele on kohal ka Reuters ja AP, mis on mõlemad rahvusvahelised meediakanalid. Eesti kanalitest saab Johnsoniga intervjuu vaid Eesti Rahvusringhääling. Meediaaeg on väga piiratud, väidetavalt on ERRil võimalik vaid paar minutit Briti peaministriga suhelda.



Ajakirjanikud ja fotograafid kupatatakse piiride taha, mis spreivärviga maha joonistatakse. Foto: Andres Putting

Briti sõdurite napid peakatted on tänase ilmaga kehv valik: toast välja suunduvad sõdurid mudivad oma kõrvu soojaks, et kannataks vähegi väljas tuule käes seista. Eesti sõdurite kõrvad tunduvad olevat läki-läkide poolt turvaliselt kaetud.

Ratas seisis seitse minutit enne plaanitavat saabumist väljas ja ootas Johnsoni ekipaaži.