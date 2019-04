FOTOD | Briti kopterid harjutasid Lõuna-Eesti kohal

Fred Püss reporter RUS

Mitmed murelikud Tallinna lugejad on Delfile kirjutanud, et keset ööd lendavad Tallinnas ringi helikopterid. Kaitseväest selgitati, et tegu on brittide koptertitega ning käib harjutamine. Täna võis koptereid näha Lõuna-Eestis Kavilda oru kohal.