FOTOD | Belglaste kuningas kohtus Tapal teenivate sõduritega

Kuningat saatsid Tapal Belgia välis- ja kaitseminister Didier Reynders ja Eesti kaitseminister Jüri Luik.

Kaitseminister Luige sõnul on selge, et kaitsekoostöö liitlaste vahel on äärmiselt oluline, kuid tähtis on, et liitlaste vahel oleks ka muudes valdkondades tihedad suhted, sest niimoodi mõistame paremini üksteise kaitsmise väärtust.

Hommikul Kadriorus aset leidnud kolmepoolsel kohtumisel arutasid Belgia välis- ja kaitseminister Didier Reynders, Eesti välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Jüri Luik kaitsekoostöö küsimusi ning e-valitsemise ja digitaalvaldkonna koostöö edendamise võimalusi.

„On heameel, et sõbralikud suhted Eesti ja Belgia vahel on viimastel aastatel veelgi kasvanud. Tervitame Belgia huvi Eesti e-riigi lahenduste vastu ning oleme kindlasti huvitatud leidma Belgiaga koostööprojekte, mida ühiselt läbi viia,“ ütles välisminister Sven Mikser.

Lisaks arutati Euroopa Liidu tulevikku puudutavaid küsimusi ja Belgia kogemust ÜRO julgeolekunõukogus – Belgia on nõukogu mittealaline liige aastatel 2019-2020. Eesti kandideerib mittealalisele kohale 2020-2021. Samuti külastati visiidi käigus e-Eesti esitluskeskust.

Tapal paiknevas NATO lahingugrupis teenib hetkel ligi 800 Ühendkuningriigi ja ligi 300 Belgia kaitseväelast. Eestil on Belgiaga tihe kaitsekoostöö - Belgia õhutõrjeüksus on regulaarselt osalenud kevadistel suurõppustel, samuti on belglased võtnud osa NATO õhuturbemissioonist sh 2016. ja 2017. aastal Ämaris.