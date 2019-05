FOTOD | Belgia üksus andis vahetuse üle prantslastele

Kaitseminister Jüri Luik tänas belglasi laitmatu teenistuse eest ja tervitas prantslasi nende teistkordsel rotatsioonil Eestis.

Luige sõnul on liitlased näidanud üles suurt pühendumust meie piirkonna kaitsmisel ja see sõprus on karastunud lahinguväljal — Eesti sõdurid on teeninud koos Prantsuse sõduritega Kosovo, Kesk-Aafrika ja Mali konfliktipiirkondades. Malis Barkhanes teenivad Eesti ja Prantsuse üksused koos praegugi.

“Nagu Alexandre Dumas vanem kord nii tabavalt on kirjutanud — üks kõigi ja kõik ühe eest!”, lausus Jüri Luik rõhutamaks liitlassuhete vankumatust.

Prantsuse kontingenti kuulub ligikaudu 300 Prantsuse armee 2. soomusbrigaadi ja võõrleegioni sõdurit, kes teenivad Tapal kuni käesoleva aasta detsembrini. Prantsusmaa lähetas oma sõdurid Eestisse juba 2017. aastal, kui NATO lahingugrupi esimesed üksused siia saabusid. Samuti kaitses Prantsusmaa õhuväe lennusalk Eesti õhuruumi NATO Balti õhuturbe raames Ämaris 2018. aasta aprillist kuni septembrini.

Belglaste üksus teenis Eestis alates käesoleva aasta jaanuarist. Üksuse tuumik põhineb väärika ajalooga Chasseur Ardennais ehk “Ardennais´i küttide” pataljonil. Kokku oli üksuses 300 Belgia kaitseväelast ning umbes 100 ühikut lahingutehnikat.