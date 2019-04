FOTOD | Belgia liitlassõdurid said missioonimedalid, medali said kaela ka kaks teenistuskoera

Tegemist on esimeste teenistuskoertega, kes siin missioonil on olnud. Ühe medali on saanud küll ka brittide kits, kuid see loom oli pigem maskott.

Nash ja Kaya said Eestis pidevat treeningut, koerte jaoks olid kindlasti meie talveilmad ja paks lumi uus kogemus. Kui Nash on oma esimesel missioonil, siis Kaya on korra Afganistanis käinud ning seal ka lõhkeaineid ja lõhkekehi leidnud.

Lisaks trennile on belglaste koerad siin ka reaalset tööd teinud, nimelt kaasati nad vabariigi aastapäeva paraadi turvamisse, pommikoerte ülesanne oli lõhkekehi ja lõhkeaineid otsida. Midagi kahtlast koerad ei tuvastanud.

Kokku anti Tapal üle enam kui 260 teenistusmedalit, Nashile ja Kayale pani medali kaela Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Heremi enda sõnul oli see kogemus kindlasti uus, sest varem ei ole ta kunagi ühtegi looma veel autasustanud.