FOTOD | Avati aasta parimaid pressifotosid esitlev näitus

fotoga “Iga päev 24 tundi üksi iseendaga.” Fotol on 82 aastane üksi elav Toomas, kes heidab enda üle nalja sõnadega “Kui teaks, et see aitab, kurdaks 25 tundi jutti”.

Parima spordifoto võitis Martin Ahven Õhtulehest tööga “Karmid võtted”. Foto on tehtud 2020. aasta käsipalli Euroopa meistrivõistluste valikmängul Eesti ja Sloveenia vahel.

Parima portreefoto tegi Äripäeva fotograaf Andras Kralla. Võidutööl on 94. aastane näitleja ja investor Leida Rammo.

Iga kategooria võitja saab diplomi ja 640 euro suuruse preemia. „Aasta Pressifoto 2018“ autor pälvib lisaks veel 640 euro suuruse preemia.

Žürii, mille esimees oli Eesti Ajalehtede Liidu liikmeslehtede esindajana Eesti Meedia uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa, hindas fotosid jaanuari alguses. Eestist olid fotosid hindamas ka vabakutseline fotograaf Marko Mumm ning kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna professor Marge Monko. Välismaised žüriiliikmed olid seekord Peterburis elav vabakutseline fotograaf Tatiana Vinogradova ja Jonas Staselis, kes on Leedu Pressifotograafide Klubi president ning mitmete pressifotograafiaga seotud ühenduste juhatuse liige.

Täna Viru Keskuses toimunud näituse avamisel esitleti ka raamatut „Eesti Pressifoto 2019“. Raamatu toimetaja Eero Vabamägi sõnul annab raamat põhjalikuma ülevaate läinud aasta olulisematest sündustest Eestis. Raamat on müügil Rahva Raamatu ja Apollo kauplustes ning EPFLi kodulehel.

Eesti Pressifotograafide Liidu koostööpartnerid konkursi “Aasta Pressifoto 2018″ korraldamisel on Eesti Ajalehtede Liit, Canon ja Overall.