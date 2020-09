FOTOD AVARIIPAIGAST | Kolleegid Lääneranna vallavanema ATV-õnnetusest: loodame, et ta tuleb sellest ikka ilusti välja

Eile sai Pärnumaal Oiderma külas õnnetuses raskelt vigastada 36- aastane Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets, kes toimetati sündmuskohalt PPA lennusalga kopteriga Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Õnnetult lõppenud sõidul ATV-ga oli kaasas ka vallavanema 4-aastane laps, kes sündmuskohalt samuti haiglasse kontrolli viidi. Tänaseks on laps kodus pere juures.

Ekspress Meedia

Pärnu politseijaoskonna välijuht Rein Jõgeva ütles eile, et politseile pole veel selge, miks mehe juhitud ATV ümber paiskus. Teada on, et lapsel oli õnnetuse hetkel peas jalgrattakiiver, vallavanemal endal aga kaitsvat kiivrit polnud.

Kolleegid ootavad uut informatsiooni

Lääneranna vallavalitsuse pressiesindaja Kristina Kukk ütles, et kolleegid ei tea hetkel vallavanema seisundi kohta rohkem, kui avalik informatsioon ütleb. Homme hakkavad vallatöötajad arutama, kuidas tööga edasi minna. "Kõik väga loodavad, et ta tuleb ikka ilusti välja sellest," ütles Kukk. "vald ei tahaks kuidagi ilma temata jätkata".

Homsest hakkab ajutiselt valda juhtima Lääneranna valla arendusjuht Margus Källe.