FOTOD | Advokaadibüroo: Rakvere teedeehituse projektid ja nende kontroll olid puudulikud

Eesti Päevaleht kirjutas augusti keskel, et Moonaküla tänavatel ringi käies saab näha kummalist tee-ehitust: kõnnitee on mõnes kohas krundi pinnast nii palju kõrgemal, et pererahvaga peab suhtlema sõna otseses mõttes ülevalt alla. Linnaga koos on üritatud lahendusi leida ja peetud koosolekuid, sest tänavate remont on pannud mitu maja täbarasse olukorda.

Näiteks ei saanud Moonaküla elaniku Triin Saarmäe ämm, kes käib kepiga, esialgu üldse aiast välja. Hiljem paigaldatud trepi kaudu saab ta vaevu üles.

Ühtlasi märkasid mitmed elanikud, et nende aeda on tulnud rohkem niiskust ja Saarmäe aias hakkas lausa uputama. Samuti tekitab küsimusi, kuhu talvel lund visata.

Rakvere elaniku Gunnar Viese sõnul pakkus linn madalaks jäänud aia kõrgemaks ehitamist, kuid sellega ta nõus ei olnud. “Ma ei taha kuskil tara taga elada.”

Rakvere linnapea, samuti Moonakülas elava Marko Tormi ütles augusti keskel Päevalehele, et praeguseks selgunud, et projekteerides või geoalust määrates on olnud möödapanekuid. Ta märkis, et põhiliselt on mure kümmekonna kinnistuga, mis jäävad kõnnitee ja teekatte kergitamise tõttu liiga madalale. “Lõpuks saame olukorra ikka lahendatud ja inimesed saavad kena ja turvalise linnakeskkonna. Vahele jääb lihtsalt hulk emotsioone ja ehitajal kulutatud närvirakke,” sõnas Torm augusti keskel.

Rakvere linnavalitsusest ei õnnestunud Delfil täna kommentaari saada, kuna linnapea viibib sel nädalal korralisel puhkusel.