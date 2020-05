FOTOD | Aasta suurpereks valiti kuuelapseline perekond Alev Võrumaalt

"Tugevate ja tublide suurperede esile toomisega väärtustame laste kasvatamist ja hoiame lasterikkust ühiskonnas au sees – me näitame sellega, et lapsed on Eesti ühiskonda oodatud, ja see julgustab ning annab kindlustunnet ka teistele, et lasterikkus on tõeline rikkus," sõnas Õunap.

Aasta suurpere on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. Aunimetuse tiitli annab välja MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit koostöös Eesti lasterikaste perede suurtoetajaga Bigbank AS.