FOTOD | Aasta parima pressifoto nominentide seas on kolm Ekspress Meedia piltnikku!

Nominentide seas on kolm Ekspress Meedia fotograafi: uudisfoto kategoorias kandideerib Rauno Volmar ülesvõttega valimispäevast. Foto nimi on "Tõe hetk" ning sellel võime näha, mis ilmega on sotsiaaldemokraadid parasjagu sel hetkel, kui valimistulemus kiiva kiskuma hakkab.

Tõe hetk Foto: Rauno Volmar

Priit Simson on nomineeritud olemusfoto kategoorias. Tema fotoreportaaž "Teismoodi naabrid" toob meie ette paarismajad, mille üks pool selgelt erikarva kui teine. Miks nii, küsib ta kentsakatele majadele vaadates.

Teistmoodi naabrid Foto: Priit Simson

Anne&Stiili fotograaf Krõõt Tarkmeel saavutas nominatsiooni portreefoto kategoorias, tema pildil näeme tšellist Silvia Ilvest koos oma noorima pojaga.

Eestist olid fotosid hindamas vabakutseline loodusemees ja loodusfotograaf Urmas Tartes ning Eesti Päevalehe ja Delfi ühendtoimetuse välisuudiste osakonna juht Kadri Veermäe. Välismaised žüriiliikmed olid Soome fotograaf ja dokumentalist Ella Kiviniemi ning Rootsist pärit ning World Press Photo konkursil viis korda erinevates kategooriates võitnud pressifotograaf Magnus Wennman.

Kokku laekus konkursile 675 tööd, nendest fototöid oli esitatud 576, pildifaile koos fotoseeriatega oli kokku 675. Fotod kandideerisid neljas erinevas kategoorias.

Osalejaid oli tänavu 47.

Võitjad tehakse teatavaks Pressifoto näituse avamisel ja auhinnad antakse üle EML’i korraldataval pressipeol märtsi alguses.

Iga kategooria võitja saab diplomi ja 1000 euro (neto) suuruse preemia. „Aasta Pressifoto 2019“ autor pälvib lisaks veel 1000 euro (neto) suuruse preemia.