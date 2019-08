FOTOD | 2024. aasta kultuuripealinna tiitel läks Tartule

Urmas Klaas rõhutas, et Euroopa kultuuripealinn on tervet piirkonda ühendav ja avav ettevõtmine, millega kaasneb ka suur vastutus: “Tartu kandideeris tiitlile koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega ning selle koostöö tulemusel on oluline osa kultuuriprogrammist kavandatud toimuma just nendes linnades ja valdades, toetust on volikogu tasemel avaldanud ka Pärnu linn. Üheskoos saame korda saata midagi, millest saab osa terve Euroopa.”

Tartu 2024 kandidatuuriraamatu peatoimetaja Berk Vaheri sõnul on võiduka taotluse tuumaks tugev sündmusteprogramm, mida peeti atraktiivseks nii Euroopa kunstnikele kui avarale publikule. “Meie valitud teemaliinid ja kavandatud projektid seovad kunste, loodushoidu ja inimeseks jäämist nii, et see kõnetab kogu 21. sajandi Euroopat," selgitas Vaher. Ta tõi Tartu ja Lõuna-Eesti taotluse silmapaistvate tugevustena välja ka kandideerimise järjepidevuse, paljude eluvaldkondade kaasatuse, hästi käivitunud regionaalse ja rahvusvahelise koostöö ning linna ja piirkonna kõrge teostusvõimekuse.

Tartu 2024 vastutava projektijuhi Erni Kase sõnul jätkab kandidatuurimeeskond lähikuudel tööd uute ülesannetega: “Tiitliaasta 2024 on mitu aastat kasvanud kultuuri-, kunsti-, ja haridusprogrammi ning turundustegevuste kõrgpunkt, seetõttu tuleb ettevalmistustega jätkata juba sel sügisel.” Projektijuhi kirjeldusel tuleb värsket Euroopa kultuuripealinna tutvustada juba eeloleval sügisel nii Eestis kui välismaal: “Näiteks toimub juba oktoobris Horvaatias, Rijekas praeguste ja tulevaste Euroopa kultuuripealinnade kohtumine, kuhu on oodatud ka Tartu.”

Tartu ja Lõuna-Eesti tiitlivõitu tähistatakse sel laupäeval, 31. augustil kell 18 Tartus Aparaaditehases algava tänupeoga, kus võetakse kokku kandideerimine ning tunnustatakse kaasaaitajaid ja toetajaid. Sündmusel esinevad Tartu Ülikooli puhkpilliorkester Popsid ning pärimusmuusikat ja elektroonilist muusikat põimiv Oopus. DJdena astuvad üles Tartu 2024 eestvedajad eri valdkondadest: Urmas Klaas, Berk Vaher, Erni Kask, Karin Bachmann, Ahto Külvet, Erki Pruul, Tõnis Arjus, Kaspar Aug, Triin Pikk jt.

2024. aasta Euroopa kultuuripealinna valis sõltumatu rahvusvaheline ekspertkomisjon, mis hindas konkursi lõppvooru kutsutud kandidaatide taotlusi, tutvus 26.–27. augustil põhjalikult nii Narva kui ka Tartuga ning kuulas ära mõlema linna esitlused.

Kultuuripealinnaks olemine toob lisarahastuse, mille toel saab linn esitatud visiooni ellu viia. Eesti riik toetab kultuuripealinna programmi samaväärselt kohaliku omavalitsuse toetuse ja teiste finantsallikatega kuni 10 miljoni euro ulatuses, Euroopa Komisjon omistab kultuuripealinnale Melina Mercouri auhinna, mille suurus on poolteist miljonit eurot.

Kultuuripealinna konkurss algas 2017. aasta novembris. Tähtajaks, 2018. aasta oktoobriks esitasid taotluse Kuressaare, Narva ja Tartu. Pärast eelvalikut jäid lõppvoorus sõelale Narva ja Tartu, kellelt oodati lõplikke taotlusi selleks suveks.

Eestist valitakse kultuuripealinn teist korda, kuna 2011. aastal kandis tiitlit pealinn Tallinn. Ühtekokku kannab 2024. aastal Euroopa kultuuripealinna tiitlit kolm linna. Lisaks Eestile saab kultuuripealinna tiitli üks Austria linn ning ka üks Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigi (Island, Liechtenstein, Norra, Šveits), euroliidu kandidaatriigi (Albaania, Makedoonia, Montenegro, Serbia, Türgi) või võimaliku kandidaatriigi (Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovo) linn.

Tänavu on Euroopa kultuuripealinnad Itaalias asuv Matera ning Bulgaaria linn Plovdiv. Loe lähemalt kultuuripealinna valikuprotsessi kohta siit.