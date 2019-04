FOTO | Veelkord Helmede raadiosaatest: tulevased ministrid keelduvad andmast intervjuusid ajakirjandusele ning juute süüdistatakse häälte kangutamises

"Mart Helme: ....[Ruuben Kaalep Efraim] Zuroffi selja taga pigistas nina kinni. No Zuroff ongi niivõrd ilge tüüp, et tõepoolest tulebki nina kinni pigistada, kui temast rääkida või tema seisukohtadest, sest Zuroff on püüdnud kogu eesti rahva tembeldada judofoobideks, antisemiitideks ja kogu eesti rahvale omistada Hitleri Saksamaa veresüüd koonduslaagrites ja mujal toimepandud kuritegude eest. Meie ei ole selles süüdi, mida tehti Auschwitzis või kuskil mujal, eesti rahvas ei ole selles süüdi. Eesti rahvas ei ole seda ka kunagi heaks kiitnud. Ja ei ole ka meie erakond seda kunagi heaks kiitnud, nii et noh, aga kuna natsitamine enam ei mõju, siis nüüd on vaja oli vaja leida uus nüanss ja selleks on siis antisemitism,".

Seepeale kostsis Martin Helme: "Aga me teame kõik, miks seda tegelikult tehti, sest et Keskerakonnas on olemas oma väike, aga mõjukas nii-öelda juudi tiib ja selle konkreetse propagandalooga tehti viimane meeleheitlik katse Keskerakonnas neid hääli kangutada. See skeem on täpselt nii jälk ja nii madal ja nii labane. Lihtsalt tehti üks valetamise lugu selle jaoks, et Keskerakonna paarile juudile nii-öelda ajude vahele pugeda,".

Ajakirjandusest rääkides teatas tulevane minister Martin Helme, et tema on keeldunud Postimehele intervjuusid andmast. "Ütleme oma kallitele toetajatele, aga ka kõikidele oma kallitele vastastele: ei ole kahtlust, et järgnevad kuud ja järgnevad aastad, kui Konservatiivne Rahvaerakond on valitsuses, ega see madin kuhugi ei lähe. See valetamine ei lõpe, see petmine, see laimamine, see tühja koha pealt lollakate pealkirjade ja märkide nägemine…[---] no ma ütleks veel kord, mina keeldusin Postimehele intervjuud andmast. Ütlesin: kui te näete igas meie sõnas... kuulete mingisugust koera vile kaudu välja antud rassistlikku sõnumit, siis teate, minge lihtsalt puu taha ja väänelge seal spasmides ilma minu osaluseta. Mind ei huvita, kirjutage, mida te tahate, aga ilma, et minu nime saaks te oma pealkirja panna, ma ei osale selles lihtsalt. Ja mind absoluutselt ei huvita, kas ma olen minister ja peaksin teiega suhtlema või ei peaks. Kui te arvate, et te olete ideoloogiatöötajad, siis minul ei ole kohustust teiega suhelda. Kui te uuesti ajakirjandust hakkate tegema, siis vaatame, kui teil paar aastat on see välja tulnud, siis võib-olla hakkame rääkima jälle," sõnas Martin Helme.

