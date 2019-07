FOTO | Ülemiste keskusele tehti pommiähvardus, ohtu enam ei ole

Kes pommiähvarduse tegi ja miks, on veel selgitamisel.

Politsei sai pommiähvardusest teate kolmveerand kahe ajal. Ülemiste keskuse juures on politsei, kes on kaubanduskeskuse uste ette parkinud autod ja praegu käib hoones pommitehniline kontroll.

Täna hommikul tehti veel teinegi pommiähvardus. Päästeametile anti kella 9 ajal hommikul teada pommiohust Tallinna lennujaamas. Demineerijaid reageerisid, ent ei leidnud midagi, mistõttu inimesi ei evakueeritud.

Seda, kas mõlemad pommiähvardused tegi sama inimene, politsei veel öelda ei oska.

Alles kevadel evakueeriti Ülemiste Keskus kahel järjestikusel päeval pommiohu tõttu. Esimesel päeval oli pommirühma kutsumise ajendiks järelvalveta kohver, teisel päeval tehti keskusele otseselt pommiähvardus.

Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits nentis, et ähvarduse korral ei jää keskusel muud üle kui inimesed evakueerida.

„99% neist ähvardustest on küll fake [võltsid – ing.k], aga tuleb olla kindel,” sõnas Pärnits. „Viimane evakuatsiooniõppus oli meil keskusega 2-3 nädalat tagasi.”

Seda, mis on olnud ähvardaja(te) motiivid, Pärnits pakkuda ei oska. „Millegipärast on maailmas haigeid inimesi, see on elu üks osa kahjuks ,” tõdes Pärnits.