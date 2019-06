FOTO | Tollitöötajad avastasid Narva piirilt üle miljoni salasigareti

Venemaalt Eestisse tulnud kaubiku Volkswagen Crafteri juht deklareeris kaubana elektroonsed dioodid ja mootorsõidukite õhufiltrid, mis asusid sõiduki kaubaruumis pappkarpides. Kaubiku läbivalgustus näitas, et õhufiltrite asemel olid kõikides pappkarpides filtrite karkassid, millesse olid peidetud salasigaretid.

MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul on viimastel aastatel suurte salasigareti koguste avastamised idapiiril vähenenud, kuna tolliametnikud teevad head tööd ja tänu sellele on ka proovijaid aina vähem. „Tõhusamale tollikontrollile on kaasa aidanud nii uute röntgenseadmete soetamine, tollikoerte kasutamine kui ka hea riskianalüüs,“ lisas Kuus.

MTA uurimisosakond alustas sigarettide salakaubaveo tunnustel kriminaalmenetlust, mida juhib Viru ringkonnaprokuratuur.