FOTO | "Täna on meil teine sünnipäev": tormituuled kukutasid massiivse puu mööduva auto nina ette

Õnnelik pääsemine sai võimalikuks tänu autojuhi kiirele reageerimisele - nähes, et puu on langemas, vajutas Janek koheselt pidurid põhja ning jäi lootma parimat.

Olles asulasisesel teel, kus kiirusepiiranguks on 50 kilomeetrit tunnis, polnud pidurdusteekond liiga pikk. Juhtunuks säärane intsident asulavälisel teel, kus kiirused on kaks korda suuremad, võinuks olukord sootuks teisiti lõppeda.

"See oli nagu filmi vaadates, puu kukkus aeg-luubis nina ette," kirjeldas autot juhtinud Janek Delfile toimunut. "Alguses ei saanud aru, kas õõtsub tuule käes ja siis vatasin, et tagasi enam ei lähegi, vajus ja vajus ning kukkus kolaki maha, panin pidurid põhja. See käis nii kiiresti. Sekund-paar."

Viga sai õnneks vaid autoesise parem nurk, lõhutud said vaid mõned plastikdetailid. See on väga väike lõiv, mida maksta - kujutades ette tagajärgi, kui puu oleks autole täiel määral peale kukkunud.

Janek inspekteeris puud, mis nii talle kui kaasale äärepealt väga kalliks maksma oleks võinud minna. "Oli näha, et vana ja haige, üks haru oli juba murdunud," märkis ta.

Langenud puid kohati teekonnal mitmeid kordi ning Janek märkis, et nähti ka kolme päästeautot, mis nende eemaldamisega tegelesid.

Autos viibinud isikud on nüüdsest turvaliselt Pärnus ning peavad tänast päeva ja juhtumit väga oluliseks: "Täna on meil teine sünnipäev."