FOTO | Tallinnas Nõmmel tõsteti paika hiiglaslik suusatunnel

Ettevalmistustöid metallist torutunneli tõstmiseks kaheksa meetri sügavusse kaevikusse alustati juba teisipäeval. Tõstetöid tehti kolme suure kraanaga.

Esialgsete plaanide kohaselt oli tunneli paigaldamine kavandatud kella 10-ks hommikul, kuid kraanadele kindla aluse rajamine võttis kavandatust rohkem aega ja tunneli paika tõstmisega alustati kella kahe paiku päeval.

Pärast tõstetööde lõppemist alustatakse kohe süvendi täitmisega ja sõidutee taastamisega, et võimaldada järgmisel nädalal Ehitajate teel läbipääs liinibussidele.

Suusatunneli rajamise projektdokumentatsiooni koostas SA Eesti Terviserajad tellimusel Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel YIT Eesti AS. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2019. Ehitustööde lepinguline maksumus on umbes 533 000 eurot.