FOTO | Tallinna-Tartu maanteel süttinud limusiin peatas kaheks tunniks liikluse

Politseist täpsustati Delfile: häirekeskus sai teate kell 06:42, et Tartu vallas Sinikülas on süttinud sõiduteel põlema sõiduauto Lincoln. Inimesed õnnetuses tõsisemalt viga ei saanud.

Veidi enne poolt kaheksat kustutasid päästjad tulekahju. Praeguseks on liiklus sündmuskohal taastatud.

Hetkel ei ole teada, mistõttu limusiin täpsemalt süttis.

Tee on libe, ole ettevaatlik

Maanteeameti teatel on varahommikul on teekatted maanteedel valdavalt niisked või soolaniisked, paiguti ka sõidujälgedes kuivad. Temperatuur on kõikjal Eestis plusspoolel.



Täna päeval on üksikute selgimistega enamasti pilves ja sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb vahemikku +2 kuni +5°C, saartel ja läänerannikul kuni +7°C.



Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele:



Helkuri kandmine on kohustuslik pimeda ajal või halva nähtavuse korral. Helkur kinnita 50 cm kõrgusele maapinnast.