FOTO | Tallinna sadama kaldarampi tabas tehniline rike, Tallinki reisijate mahatulek venib

Delfi lugejale saatis foto Tallinki laevaga "Star" Tallinnasse sadamasse jõudnud reisija, kes kirjeldas, kuidas autodega reisijad laevalt välja ei pääse.

Tallinki pressiesindaja Katri Link selgitas Delfile, et autode mahalaadimine võtab tavapärasemast kauem aega, kuna sadama teise tasandi rampi on tabanud tehniline rike.

"Tallinna sadama viienda kai teise tasandi autorambi tehnilise rikke tõttu laetakse ja lossitakse "Stari" hetkel vaid esimese tasandi kaudu ja see võtab kauem aega kui kahe tasandi kaudu laadimine ja mahatulek," selgitas Link.

Lingi sõnul tegeleb sadam prbleemi lahendamisega ja Tallinki meeskond annab endast parima, et laev võimalikult kiiresti laadida ja lossida.

"Laeva autotekk on hetkel ka suure hulga veokite ja autode tõttu väga täis, seega lähebki kahjuks tehnilise rikke tõttu aega kauem kui tavaliselt," selgitas Link.

Helsingist saabunud Tallinki "Star" pidi graafiku kohaselt Tallinnasse jõudma kell 18.30. Ülalolev pilt jõudis Delfi toimetuseni pool tundi hiljem.

"Vanasadamas viienda kai teise korruse rambil on tehniline rike," kinnitas Delfile ka Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro.

"Loodame rambi korda saada homme niipea, kui meieni on jõudnud vastavad varuosad. Laevafirma on rikkest teadlik ja laadib edasistel reisidel sõidukid arvestusega, et töötab vaid alumine ramp. Loodame inimeste mõistvale suhtumisele ja kannatlikkusele pikema laadimisaja osas," lisas ta.