FOTO | Tallinna kohal tiirutasid Briti sõjaväekopterid, mis osalevad Kevadtormil

Koptereid võisid tegelikult näha ka tallinlased - need tiirutasid nädalavahetusel mõnda aega pealinna kohal. Näiteks jäi neist üks Delfi piltnikule silma ka eile lauluväljakul toimunud Kõigi Eesti Laulu ajal.

Eestisse jõudsid mitmeotstarbelised helikopterid AW159 Wildcat. Plaani kohaselt ühinevad nendega aprilli teises pooles ka viis ründekopterit Apache.

Kaitseväe peastaabi major Arvo Jõesalu ütles, et nagu eelmisel aastal, on Eestisse saabunud helikopterid Ühendkuningriigi panus tugevdamaks liitlaste kohalolu Eestis. "Kopterid on teinud vajalikke tutvumislende, et meeskonnad saaksid tutvuda nii õhuruumi kui ka maastikuga, mis võimaldab neil teha koostööd meie kaitseväelaste ja teiste liitlasüksustega," sõnas Jõesalu.

Majori sõnul teevad meeskonnad omaltpoolt kõik, et linnaelanike igapäevatoimetusi võimalikult vähe segada.

Jõesalu ütles, et nii mitmeotstarbeline Wildcat kui ka ründekopter Apache tagavad Kevadtormil õhutuletoetuse maaväe üksustele ning Wildcat saab lisaks teha ka luurelende.

Briti kopterite koostöö kaitseväelastega on tihe. Jõesalu toob välja koostöö maaväe üksuse juures tegutsevate õhutulejuhtidega, kellel on otseühendus piloodiga ning kes koordineerivad lennuvahendi tuld maismaa sihtmärkide pihta.

