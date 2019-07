FOTO | Tallinna kesklinnas asuv maja saab supergraafikaga seinapildi

"Sellel aastal korraldas linn juba neljandat korda supergraafiliste seinapiltide rajamise konkursi, mille tulemusena hakkab üks žürii poolt välja valitud võistlustöödest "Jõuvanker", mille autor on Piiritus OÜ, ilmestama Keldrimäe tn 2 hoone otsafassaadi," ütles kesklinna vanem Vladimir Svet.

Teiseks võitjaks valis žürii võistlustöö "Õ", mille autor on Finostilo OÜ ja see tuleb Paldiski maantee 169 maja otsafassaadile. Lisaks otsustas žürii ära märkida võistlustöö "Loomislugu", mille autor on Piiritus OÜ.

Ideekavand "Jõuvanker" saab Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel teoks selle aasta jooksul. Maalingu maksumuseks kujuneb koos töötasude, vahendite ja lisakuludega umbes 21 700 eurot.

Esmakordselt tehti hoonete fassaadidele supergraafilisi seinapilte 2016. aastal. Eelmise aasta ideekonkursil valis žürii kolme paremana välja Finostilo OÜ pakutud ideed, millest üks oli loodud kaunistama Keldrimäe tänav 4 elamu otsaseina. Teised tunnustatud tööd olid Jaama tänav 1 ja Õismäe tee 150 hoonete otsafassaadidele.