FOTO | Tallinn valis jõulukuuse välja

„Tänavu saime jõulukuuskede pakkumisi möödunud aastatega võrreldes päris palju – tervelt 26. Pakuti isegi üle lahe Vantaas kasvavat puud koos selgitusega, et see jääb etteantud 150-kilomeetrise piirkauguse sisse. Nii kaugele me siiski minema ei pea, sest kõige ilusama kuuse leidsime nagu kahel varasemalgi aastal Tallinnast,“ tõdes Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Linna esindusväljakule jõulupuud otsides seadis Kesklinna valitsus eeltingimuseks, et kuusk peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe. Puu kasvukohale olid tingimusteks hea ligipääsetavus ja kaugus Tallinnast mitte enam kui 150 km.

Nii eelmisel kui ka üle-eelmisel aastal leiti kõigile tingimustele vastav jõulupuu pealinna piirest – 2018. aastal Kristiine linnaosast ja 2019 Haaberstist. Tänavu pakuti tervelt kaheksat Tallinnas kasvavat kuuske. Millisest pealinna piirkonnast on pärit väljavalitud puu, seda antakse teada mõne päeva pärast, esmalt aga pakub Kesklinna valitsus võimalust oma Facebook’i lehel arvamismängus osaleda.

„Kuusk on kavas Raekoja platsile tuua 19. novembril, mis on tavapärasest paar nädalat hiljem. Uutmoodi on seegi, kuidas hakkab tänavune jõulukuusk ehituna välja nägema. Aga seda saame kõik näha juba vahetult enne advendiaja algust, kui süütame kuusel jõulutuled,“ lisas Haukanõmm.