FOTO SÕNUMITEST | Ähvardaja tekst Kaja Kallasele: sa nässakas saad selle, mida väärid. Oleme valmis sind varitsema ja hävitama koduõue ees

Kallasele kirjutati sotsiaalmeedias ja väga robustses sõnastuses, sõnumid on täis ka kirjavigu. Kasutatakse roppusi. Kirjutatakse, et leitakse tegelasi, kes tulevad ja n...d (ropp sõnastus - toim) Kallase kõigepealt pooleks ja siis vaadatakse edasi, mida Kallasega teha kannatab, aga see jama ei saa jätkuda. "Usud, et oled tasemel, kus on karistamatuse piir. Me ütleme sulle, et ei ole. Eestis hakkab pea juhtuma ka asju, mida pole kunagi juhtunud. Sina oled nimekirjas prioriteet. Sinu läbi n...d keha ja pildid sellest levivad üle Eesti ja maailma."

Märgitakse ka, et Eesti ja kogu maailm on väga väike. "Sa nässakas saad selle, mille sa väärid ja selle taga on 20-30 vangla mentaliteediga inimest. Sina hävitad õigusriiki, siis meie olema valmis sind varitsema ja hävitama koduõue ees."

repro

Kaja Kallas kinnitas reedel Delfile, et talle edastati tapmisähvardus neljapäeval. Antud sõnumid edastas Kallas ka politseile.

Tallinna kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit kinnitas Delfile, et Kallas on tapmisähvardusega seoses pöördunud politsei poole. "Oleme juhtunu asjaolusid selgitamas, misjärel otsustame süüteomenetluse alustamise. Saan aga kinnitada, et Kaja Kallase elule meile teadaolevalt ohtu ei ole. Samas tahan rõhutada, et politsei võtab teareid ähvardamisest tõsiselt ja sellistest juhtumitest tuleks meile alati teada anda."