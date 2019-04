FOTO | Ruuben Kaalep näitas ametivande andmisel rassistlikku, ent kahetimõistetavat käemärki?

Tänasel Riigikogu XIV koosseisu esimesel kogunemisel andis EKRE fraktsiooni liige Ruuben Kaalep ametivande. Pärast seda näitas Kaalep saalile käemärki, mida võib kaheti tõlgendada – ühest küljest näitab käemärk, et „kõik on OK”, ent sümbolil on ka valgenahaliste ülemvõimu toetav sõnum.

2017. aastal sai veebiküljel 4chan arutelukategoorias /pol/, milles käsitletakse poliitiliselt ebakorrektseid teemasid, alguse liikumine, millega kasutajad hakkasid sotsiaalmeedias levitama OK-märki, mis nende uue tõlgenduse kohaselt on sümbol valgete ülemvõimu osas. Kampaania ristiti nimega „Operation O-KKK”, mis viitab rassitsliku organisatsioonile Ku Klux Klan.

Sõrmede asetus moodustab nimetissõrme ja pöidla abil justkui P-tähe ning ülejäänud kolm püstist sõrme viitavad tähele W. Kokku tuleb nõnda WP, mis tähendab white power ehk valgete ülemvõim. Sümboli kasutajad viitavad tavaliselt irooniliselt sellele, et vastuolu ei ole ning nad näitavad kõigest käega, et kõik on OK.

Paremäärmuslike vaadetega inimesed on kasutanud sümbolit avalikus ruumis trollimiseks, umbes samal moel nagu Ruuben Kaalep tänasel ametivande andmisel tegi, kuid käemärk on saanud rahvusvahelises pildis palju tähelepanu. Hiljuti tegi samasuguse käežesti ka Uus-Meremaal mošeetulistamises poolsada inimest tapnud Brenton Tarrant.

Delfi küsib praegu riigikogu saalis viibivalt Ruuben Kaalepilt kommentaare esimesel võimalusel.