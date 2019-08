FOTO | Rocca al Mare keskus evakueeriti

Politsei ütles, et tegemist on õppusega, kuid mis õppusega, pole teada. Rocca al Mare esindaja täpsustas, et tegemist on iga-aastase kohustusliku evakuatsiooni õppusega. Ta lisas, et rohkem infot ei saa hetkel jagada, kuna kõik asjast täpsemalt teadjad on ka evakueeritud.

Keskusesse on müüjad tagasi lastud ja ka külastajad saavad varsti keskusse tagasi minna. Tavapärane töö peaks olema taastunud hiljemalt kell 11.30.