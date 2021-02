FOTO | Rahvusvaheliselt tunnustatud floristid kinkisid Kaljulaidile ja Kallasele unikaalsed kimbud

"Meie president ja peaminister on naised ja lillede kinkimine naistele on eriti meeldiv. Lillekimpude idee sündis suvel, kui meie aasad ja põllud on lilli täis. Eesti rahvuslill rukkilill ja Eesti sini-must-valge lipp olid meie peamised inspireerijad," rääkis Tatjana Tridvornova. "Kasutades spetsiaalset autoritehnikat tegime südamed rukkilillede kroonlehtedest ja need armastuse sümbolid Eesti vastu on lillekimpude võtmeelemendid. Soovime meie riigile ja meile kõigile edu ja rõõmu!".

Tridvornova ja Žižko on teinud lilleseadeid prints Albertile, Madonnale, Jelena Obraztsovale ja teistelegi kuulsustele.

Lillekimbud riigi sünnipäevaks 23.02.2021 Foto: Andres Putting