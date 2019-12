FOTO | President süütas juudi kogukonnaga esimese hanuka küünla

"Meil on tegus ja ühtehoidev juudi kogukond ning te olete viimase kolmekümne aastaga suutnud taastada palju sellest, mille Saksa ning Nõukogude okupatsioonid hävitasid ning leidnud uusi radasid oma kogukonna elu edendamiseks," lausus riigipea.

"Vabaduse eest ning igasuguse ülekohtu ja kultuurituse vastu peame me ühiselt ning teineteist toetavalt seisma. Sellest kõneleb meile ka hanuka püha. Valguse ja vabaduse võidu püha, mis tuletab meelde, et endale kindlaks jäädes ja vabadusse uskudes on võimalik võita ka kõige koledamat kurjust," lisas ta.