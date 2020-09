FOTO | President Kersti Kaljulaid ja rahandusminister Martin Helme hoidsid mõõdukat distantsi ja arutasid riigieelarvet

President Kaljulaid selgitas oma sotsiaalmeedia kontol fotole lisaks, et poliitikahooaeg hakkab hoogu koguma, esmaspäeval alustab sügisest istungijärku riigikogu ja sestap kohtub ta lähiajal kõikide parlamendierakondade juhidega.

Esimene, kellega ta kohtus, oli Martin Helme. Kaljulaidi sõnul arutati riigieelarve ja rahanduspoliitikaga soenduvat, aga ka EKRE plaane ja seisukohti erinevates poliitikaküsimustes.

"Ei ole ilmselt saladus, et paljudes väärtusküsimustes nagu inimeste võrdne kohtlemine, poliitiliste eesmärkide ja iga üksiku inimese vabaduste ja õiguste suhe, ajakirjanduse roll demokraatia nurgakivina või mõni muu teema, on meie vaated erinevad. Aga olen alati olnud seda meelt, et oluline on omavahel suhelda," kommenteeris president.

Avalikkusega jagatud pildil hoidsid president ja rahandusminister teineteisega riigivapi jagu distantsi ja tõsist ilmet. Võrdluseks: 14. augustil kohtusid president ja välisminister Urmas Reinsalu ning hoidsid pildil vahet umbes poole vapi jagu. Kaljulaid naeratas, Reinsalu pigem muigas.

Vabariigi Presidendi kantselei

Kui Kaljulaid aga kohtus 2. juunil riigikontrolör Janar Holmiga, oli nende vahe küll rohkem kui riigivapp, kuid mõlemad olid pildil naeratusega.

Janar Holm ja Kersti Kaljulaid Vabariigi Presidendi kantselei

Järgmisena on presidendil täna kavas kohtuda Kaja Kallase ja Indrek Saarega.