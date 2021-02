FOTO | President Kaljulaid eiras grupipildi tegemisel koroonareegleid

Ajal, mil vaktsiinitarned on ahtad ning üle maailma on levimas aina ohtlikumad koroonatüved, ringleb internetis pilt presidendist koroonareegleid eiramas - ühe Põltsamaa toidukoha kollektiiviga grupipilti tehes on näo ette jäänud panemata mask ning erinevatest Eesti otstest pärit inimesed viibivad pildistamisel üksteisele väga lähedal.

Fotot märgati esmalt vaktsiinivastaste hulgas ning sealt levis see edasi mitmetesse teistesse Facebooki kommuunidesse. Kokku on see pildike jõudnud üle 38 tuhande inimeseni. Rahvas küsib sotsiaalmeedia kommentaariumis kogu kompoti peale nördinult: kui eliit ei anna eeskuju rahvale piirangute järgimiseks, siis kes veel?

Delfi pöördus kommentaari saamiseks presidendi kantselei poole.